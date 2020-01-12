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13 января • обновлено в 00:58
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"Летающие сараи!" Известный российский дизайнер едко высказался о сбитом Boeing 737

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Российский дизайнер Артемий Лебедев нарвался на критику сети, заявив, что сбитый Ираном украинский Boeing 737 якобы упал из-за технической неисправности.

Соответствующее видео россиянин опубликовал на своем YouTube-канале еще 8 января, в день падения лайнера (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

После признания Ираном вины за крушение под видео появились комментарии с возмущениями и насмешками над Лебедевым за "экспертное" мнение. Некоторые пользователи потребовали извинений и назвали дизайнера пропагандистом и "сливным бачком".

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Коллаж

"Вдруг сегодня [8 января] падает украинский Boeing. Сразу естественно теории заговора, что его там сбили, что это ПВО. Все это полная х**ня. Boeing МАУ вылетел из Тегерана и через пять минут у него загорелся двигатель, и, видимо, он как-то в воздухе начал развалиться, гореть. И он бух – он упал. Это просто техническая неисправность.

Судя по тому, какой в принципе был и есть авиапарк в Украине, потому то это все летающие сараи и, скорее всего, экономится все на чем только можно и покупаются какие-то левые запчасти. Я думаю, что авиация – это не самое сильная сторона современной Украины", – заявлял россиянин.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Артемий Лебедев
Место
Россия
Теги
Новости России пропаганда разбился самолет МАУ видео
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