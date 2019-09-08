Le Figaro назвало Киев столицей России: появилось видео

Французское издание Le Figaro назвало Киев столицей России, а также опозорилось с написанием украинского города.

Инцидент произошел в субботу, 7 сентября, во время трансляции обмена пленными между Украиной и РФ.

На кадрах было показано, как украинские политзаключенные и моряки выходят из самолета и направляются к родным. Особое внимание журналисты обратили на режиссера Олега Сенцова.

Однако на видео в левом верхнем углу была плашка с геолокацией, где указывалось: "Киев, Россия".

Более того, название украинской столицы Le Figaro также написало неправильно – Kiev вместо Kyiv.

Спустя сутки после обмена пленными на сайте издания ошибки так и не исправили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон оскандалился своими высказываниями о войне России с Украиной, где рассыпался в комплиментах главе Кремля Владимиру Путину.

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