Le Figaro назвало Киев столицей России: появилось видео

Французское издание Le Figaro назвало Киев столицей России, а также опозорилось с написанием украинского города.
Инцидент произошел в субботу, 7 сентября, во время трансляции обмена пленными между Украиной и РФ.
На кадрах было показано, как украинские политзаключенные и моряки выходят из самолета и направляются к родным. Особое внимание журналисты обратили на режиссера Олега Сенцова.
Однако на видео в левом верхнем углу была плашка с геолокацией, где указывалось: "Киев, Россия".
Более того, название украинской столицы Le Figaro также написало неправильно – Kiev вместо Kyiv.
Спустя сутки после обмена пленными на сайте издания ошибки так и не исправили.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон оскандалился своими высказываниями о войне России с Украиной, где рассыпался в комплиментах главе Кремля Владимиру Путину.
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