Обсудили Украину: Лавров и Трамп провели закрытые переговоры в США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым.

Об этом американский глава написал на своей странице в Twitter, назвав встречу "очень хорошей".

Переговоры состоялись в Белом доме и длились около 50 минут. Как передают "РИА Новости", по словам Лаврова, все прошло "в атмосфере взаимопонимания".

"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", – заявил российский министр.

Также во вторник Лавров встречался с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии, Украине и ряд других вопросов.

Трамп же сообщил, что с россиянином обсуждал, в частности, торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы США. Он также заявил, что надеется на продолжение диалога в ближайшее время.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck