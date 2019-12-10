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11 декабря • обновлено в 01:45
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Обсудили Украину: Лавров и Трамп провели закрытые переговоры в США

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Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергем Лавровым.

Об этом американский глава написал на своей странице в Twitter, назвав встречу "очень хорошей".

Переговоры состоялись в Белом доме и длились около 50 минут. Как передают "РИА Новости", по словам Лаврова, все прошло "в атмосфере взаимопонимания".

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"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", – заявил российский министр.

Лавров и Трамп

Лавров и Трамп

Коллаж

Также во вторник Лавров встречался с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии, Украине и ряд других вопросов.

Трамп же сообщил, что с россиянином обсуждал, в частности, торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы США. Он также заявил, что надеется на продолжение диалога в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Майк Помпео прокомментировал визит Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту Трампа. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

Встреча российских и американских политиков была закрытой для прессы, однако после нее состоялась пресс-конференция.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд Трамп Сергей Лавров Майк Помпео
Место
США Вашингтон
Теги
Новости России политика
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