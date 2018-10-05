Кусок Крымского моста отвалился: названа вероятная причина

Оккупанты определили возможную причину обрушения пролета незаконно построенного Крымского моста на участке между Тузлинской косой и островом Тузла.

По всей видимости это произошло из-за неисправного оборудования, признаются россияне. В частности, такую версию подает "информационный центр "Крымский мост".

"Предполагается, что причиной инцидента стала техническая неисправность одной из домкратных систем", - говорится в сообщении оккупантов.

Отмечается, что на ремонт пойдет не менее месяца. Упавший железнодорожный пролет предстоит извлечь с помощью кранов из воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.