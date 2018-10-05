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Кусок Крымского моста отвалился: названа вероятная причина

6.3тЧитать материал на украинском

Оккупанты определили возможную причину обрушения пролета незаконно построенного Крымского моста на участке между Тузлинской косой и островом Тузла.

По всей видимости это произошло из-за неисправного оборудования, признаются россияне. В частности, такую версию подает "информационный центр "Крымский мост".

"Предполагается, что причиной инцидента стала техническая неисправность одной из домкратных систем", - говорится в сообщении оккупантов.

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Отмечается, что на ремонт пойдет не менее месяца. Упавший железнодорожный пролет предстоит извлечь с помощью кранов из воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Объект
Крымский мост
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Крым Андрей
Крым Андрей
Дебилы пишут для дебилов. Никакой пролёт не обрушался. Его уронили при подъёме. Но понятно, что прыгучим гомункулам приятнее думать, что вот, только построили, а он уже разваливается. Значит так и напишем, пусть существа порадуются.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Чечня на Ингушетию, Петербург на Москву, Ростов на Воронеж, Новосибирск на Красноярск, и т. д. - асвабадительная война не за горами!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
не туда))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Тот самый случай, когда реальность не отражает ожидание свидомой биомассы! Мост не обрушился, а произошла технологическая аварийная ситуация на строящейся части объекта
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