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''Кто вам тут агрессор?'' Вице-спикер Госдумы закатил скандал из-за Украины

3.3тЧитать материал на украинском

Замглавы нелегитимной Государственной думы России Петр Толстой разразился едкими оскорблениями в адрес Украины.

Поводом для его истерики стало заявление украинского гостя эфира о том, что Россия является страной-агрессором. Это произошло на программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Петр Толстой

Петр Толстой

Скриншот видео

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"Это для кого она страна-агрессор? Это вы там у себя в Киеве опылились такими словами? Вы там друг друга подзуживаете в этом провинциальном гопаке своем?! Кто вам тут агрессор?! Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтоб вы научились на мове розмовлять! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" — раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

Кроме того, он высокомерно добавил, что предложил в Страсбурге провести через десять лет заседание ПАСЕ в оккупированной Россией Ялте.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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an and
an and
В ссср тоже строили планы, предлагали международные мероприятия проводить и в Ялте и в Прибалтике, на десятилетия вперед..и что, так его и понимать европейцам, с этим подтекстом? Так что ничего умного он не сказал..скорее наоборот. Иногда лучше промолчать, вот уж точно!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ТЮЮЮЮЮЮ! :-)))) Та какой тут "шкандаль"? Свинью назвали свиньёй. :-))) Это объективно и точно. :-))))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Трубицын Александр,какцапы не свиньи,они свинособаки,но в семье свинособак не без урода(трубицын),ты например петух(когут).
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Да они там в кремле все долбонутые!!!
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