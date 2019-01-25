''Кто вам тут агрессор?'' Вице-спикер Госдумы закатил скандал из-за Украины

Замглавы нелегитимной Государственной думы России Петр Толстой разразился едкими оскорблениями в адрес Украины.

Поводом для его истерики стало заявление украинского гостя эфира о том, что Россия является страной-агрессором. Это произошло на программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Петр Толстой Скриншот видео

"Это для кого она страна-агрессор? Это вы там у себя в Киеве опылились такими словами? Вы там друг друга подзуживаете в этом провинциальном гопаке своем?! Кто вам тут агрессор?! Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтоб вы научились на мове розмовлять! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" — раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Толстой нагло высказался об украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что у ее представителей якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

Кроме того, он высокомерно добавил, что предложил в Страсбурге провести через десять лет заседание ПАСЕ в оккупированной Россией Ялте.

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