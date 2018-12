Кто Украине враг: названы страны, голосовавшие против резолюции по Крыму

Россия, Беларусь, Сербия и еще 16 стран на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не поддержали резолюцию против милитаризации Крыма.

Об этом сообщает в Twitter Представительство Украины в ООН. Так, документ поддержало 66 стран, 19 были "против", воздержались 72.

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX