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Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список

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В сети был опубликован полный список голосовавших за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в ночь на 25 июня.

Ранее отмечалось, что за резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Отметим, что поддержали Украину, как подчеркнула вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, на своей странице в Facebook, в основном, "старые друзья".

"Но у нас, "старых лиц" украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. Готовим на заседание в ПАСЕ "фишечки". Мы боремся", – подчеркнула она.

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Голосование в ПАСЕ

Голосование в ПАСЕ

ТСН

Итак, Украину поддержали: 1 – Армения, 1 – Швейцария, 1 – Чехия, 2 – Германия, 1 – Дания, 3 – Эстония, 2 – Финляндия, 5 – Грузия, 1 – Хорватия, 1 – Лихтенштейн, 4 – Литва, 3 – Латвия, 1 – Молдова, 2 – Нидерланды, 9 – Польша, 1 – Румыния, 4 – Швеция, 1 – Словакия, 8 – Великобритания. Ясное дело, украинцы все голосовали против.

Резолюцию единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Как сообщила Геращенко, больше всех поразили Нидерланды, которые почти в полном составе поддержали Россию.

Далее приводим полный список голосовавших:

Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список
Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ: полный список

Накануне руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который создали в помощь родственникам жертв крушения Boeing-777 над Донбассом, попросило выдвинуть России ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Всех повесить на "Миротворце" и в нэзалэжную не пущать, конфисковать имущество и счета в банках всего мира.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как то и Трамп ещё ничего в Твитер не пукнул.....Эх...какая у вас ныне невезуха
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные я уверен что вы будете принципиальные и последовательны....всех этих мразей кто против вас животных...к 9.00 внести в список Миротворец...и объявить по всему миру...Надеюсь я не ошибся в вашей решимости...И где протест Климкина????
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