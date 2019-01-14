Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

В сети появились новые кадры с места авиакатастрофы под Тегераном, где грузовой Boeing 707, на борту которого находилось 16 человек, въехал в ограничительную стену и загорелся.
Самолет принадлежал армии Ирана и перевозил 30 тонн мяса. Он летел из Бишкека в Иран, сообщает Ren.tv.
По некоторым данным, один человек выжил при крушении. Также отмечается, что на месте трагедии были найдены тела семи человек.
Ren.tv
Ren.tv
Ren.tv
Ren.tv
Ren.tv
Ren.tv
Ren.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, которым управлял российский экипаж.
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