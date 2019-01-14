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Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

1.1тЧитать материал на украинском

В сети появились новые кадры с места авиакатастрофы под Тегераном, где грузовой Boeing 707, на борту которого находилось 16 человек, въехал в ограничительную стену и загорелся.

Самолет принадлежал армии Ирана и перевозил 30 тонн мяса. Он летел из Бишкека в Иран, сообщает Ren.tv.

По некоторым данным, один человек выжил при крушении. Также отмечается, что на месте трагедии были найдены тела семи человек.

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

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Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Крушение Boeing под Тегераном: появились жуткие кадры из самолета

Ren.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, которым управлял российский экипаж.

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Место
ИранТегеран
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