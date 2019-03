Кровавый теракт в Новой Зеландии: убийца оставил послание Украине

Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший в ночь на 15 февраля десятки людей в мечетях Новой Зеландии, упомянул в своем манифесте Украину.

Подробности раскрыл в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов. По его словам, угрозы террориста были направлены в том числе и против украинских мусульман.

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine". ("Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине"), – написал Таррант.

Брентон Таррант Heavy.com

По словам Исмагилова, этот факт привел к обеспокоенности среди прихожан, которые не пришли на молитву, опасаясь повторения теракта в Украине.

"Ко мне подходили мужчины, и спрашивали, есть ли у нас какие-то меры безопасности, вызывали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети, есть ли наготове жгуты и медикаменты, и что делать, если вдруг начнут нас убивать? Сегодняшние события и угрозы были настолько неожиданными, что мы даже не успели продумать меры безопасности", – рассказал муфтий.

По мнению Исмагилова, удивление вызывает то, что среди 195 стран австралиец упомянул только 5, при этом в их число вошла Украина.

Отметим, ранее в России заявили о том, что Таррант может быть связан с Украиной, так как якобы воевал в рядах "Грузинского легиона". Однако вскоре данное обвинение было опровергнуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу. По сообщениям СМИ, погибли не менее 49 человек, еще около 40 были ранены.

В сети появилось появилось шокирующее видео расстрела, снятое самим Таррантом.

