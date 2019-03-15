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Кровавый теракт в Новой Зеландии: убийца оставил послание Украине

8.7тЧитать материал на украинском

Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший в ночь на 15 февраля десятки людей в мечетях Новой Зеландии, упомянул в своем манифесте Украину.

Подробности раскрыл в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов. По его словам, угрозы террориста были направлены в том числе и против украинских мусульман.

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine". ("Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине"), – написал Таррант.

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Брентон Таррант

Брентон Таррант

Heavy.com

По словам Исмагилова, этот факт привел к обеспокоенности среди прихожан, которые не пришли на молитву, опасаясь повторения теракта в Украине.

"Ко мне подходили мужчины, и спрашивали, есть ли у нас какие-то меры безопасности, вызывали ли мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети, есть ли наготове жгуты и медикаменты, и что делать, если вдруг начнут нас убивать? Сегодняшние события и угрозы были настолько неожиданными, что мы даже не успели продумать меры безопасности", – рассказал муфтий.

По мнению Исмагилова, удивление вызывает то, что среди 195 стран австралиец упомянул только 5, при этом в их число вошла Украина.

Отметим, ранее в России заявили о том, что Таррант может быть связан с Украиной, так как якобы воевал в рядах "Грузинского легиона". Однако вскоре данное обвинение было опровергнуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу. По сообщениям СМИ, погибли не менее 49 человек, еще около 40 были ранены.

В сети появилось появилось шокирующее видео расстрела, снятое самим Таррантом.

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Место
Новая Зеландия
Тег
терроризм
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Комментарии
24
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Смешно
1
Интересно
9
Печально
1
Трэш
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Он бы еще в этот список - Теркс и Ка́йкос вписал. Там тоже 5 мусульман проживает. Не берите в голову - мало ли в лесу сумасшедших?
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1
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Ищите московские уши. Я точно знаю.
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3
3
2 из 3 ответов | показать все
минин евген
минин евген
Путин Хуйло, ну так очевидно же! везде где убийства - замешана кацапская быдлота.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ttt ta, так у нас всі можновладці євреї - називай нас жидофашисти, не то розтягуй дірочки для монтажної піни.
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0
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ttt ta
ttt ta
"Однако вскоре данное обвинение было опровергнуто." ... хохлами :) которым никто уже не верит :)
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3
3
минин евген
минин евген
Rudenko Konstantin, не лопнет, у него ж там бутылка.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
ttt ta, ага,потому исключают их из всех организаций и давят санкциями...стоп! Так это же паРашу давят и не верят,о чём ПРЯМО говорят на Совбезе ООН!))) Мокшанин,завязывай в лужу пердеть, скоро сральник лопнет.
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