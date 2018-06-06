Президент Сирії Башар Асад заявив про можливий конфлікт з американськими військовими силами, якщо вони не вийдуть з країни найближчим часом. Він пообіцяв повернути під свій контроль територію Сирії, на якій перебувають війська Сполучених Штатів, погрожуючи вигнати американські сили.

"Це перший варіант, – наголосив Асад, – якщо ні, то ми будемо вдаватися до звільнення цих районів силою, у нас немає інших варіантів, з американцями чи без американців".

Що в перекладі на нормальну мову слів політичного васала Москви Башара Асада означає, що Кремль намагається цим надіслати меседж Америці – залиште сирійський режим в спокої і дайте йому можливість робити в Сирії все, що він хоче, пише Віктор Каспрук у своєму блозі.

А це "робити що він хоче" вже вилилося в 500 тисяч убитих мирних жителів під час громадянської війни, яку розв’язав диктатор.

Заява Асада щодо виведення американських і союзницьких військ з Сирії є його стратегічною помилкою. І тут він явно переоцінив не тільки свої можливості, а й можливості Москви. Яка вже одного разу пробувала воювати з американцями в Сирії, що призвело до повного розгрому бойовиків з приватної військової компанії "Вагнер". То що, Кремлю не терпиться ще раз спробувати?

Якщо сирійський режим наважиться використати хімічну зброю проти американських військ, як це він вже неодноразово робив щодо повстанців і курдів, то на цьому асадівське правління може закінчитися остаточно.

Бо тут політична партія для Асада переходить в зовсім іншу площину і він вже не зможе більше прикриватися Росією.

Коли ж Російська Федерація не виведе свої війська, наперед знаючи, що можливе пряме зіткнення з американцями, то ситуація в Сирії здатна перерости в локальний конфлікт між Росією і США на сирійській території. Який загрожує переростанням в силове протистояння між цими державами вже на глобальному рівні. А це вже зовсім інша геополітична гра.

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Асад – російська маріонетка. Путін запускає таких пішаків у стратегічній грі, щоб створити якомога більше проблем для Америки.

Адже він чудово розуміє, що у нього немає жодних шансів виграти будь-яку гру в США. Путін – це обізлений і ображений програвший, і тому це потрібно враховувати під час протистояння з Росією.

Після семи років війни Асада проти свого народу, він вже давно втратив усі повноваження керувати легітимно Сирією.

При цьому Росія, як і Китай, які підтримують асадівський режим військово, економічно і політично в ООН, самі стали порушниками міжнародного права. Без них він би давно був викинутий з президентського крісла. Оскільки існує нульова ймовірність того, що Асад зможе вижити без прямої військової підтримки Росії і Ірану.

Цілком ймовірно, що сучасна Російська Федерація витратила вже більше коштів на фінансування державного тероризму в Сирії, ніж СРСР під час Холодної війни на роздмухування конфліктів в Анголі і Мозамбіку.

Не говорячи вже про таке ганебне таємне породження спецслужб Москви, як Ісламська держава, що є терористичною версією варіанту монстра Франкенштейна.

Путін став не ким іншим, як військовим злочинцем, який підтримує іншого військового злочинця – Башара Асада. Тому що не було нічого нереалістичного у вимогах сирійського народу, щоб Асад відмовився від влади.

Але, оскільки це не входило в плани Кремля, Росія готова до того, що Асад покладе на вівтар свого президенства ще мільйон життів сирійців, але не піде добровільно з посади.

Чи можливе зіткнення військ США і Росії в Сирії? І до чого це може призвести?

Якщо Башар Асад дійсно наважиться на відкритий військовий конфлікт в Сирії з американцями, то не можна виключати того, що США вирішать здійснити те, чого не було зроблено в 2011 році. Направити на командний пункт військ режиму і місце знаходження диктатора декілька цілеспрямованих крилатих ракет, щоб нарешті припинити вбивство мирного сирійського населення.

Своїми непродуманими заявами тиранічний вбивця Башар Асад лише вкотре підтверджує те, що з тоталітарними диктаторами домовиться неможливо.

І як справедливо зазначив керівник відділення Близького Сходу Інституту світової політики (Нью-Йорк) професор Алон Бен-Меїр: "США, незалежно від своїх глобальних геостратегічних національних інтересів, не можуть брати участь у кожному конфлікті. Тим не менш, США не повинні бути паралізовані минулою помилковою політикою. У США є моральні і практичні зобов’язання ретельно вивчити кожен конфлікт сам по собі і визначити його довгострокові і короткострокові наслідки, якщо ми будемо діяти, і що станеться, якщо ми не будемо.

США не можуть вплинути на розвиток подій в Сирії без надійних і сильних військових сил, задіяних для стримування будь-якого противника від дій, які будуть в будь-якому випадку вважаються несумісними з інтересами США і наших союзників.

Поки Америка залишається на правильній стороні історії і відстоює свої моральні зобов’язання, вона має відновити свою роль глобального лідера, якої дуже не вистачає".