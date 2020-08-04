Коронавирусом заразились более 18 млн по всему миру: статистика на 4 августа. Постоянно обновляется

По состоянию на вторник, 4 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 18 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 200 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 50 тыс., в США – 48 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 73 158 человек, погибли в период пандемии 1 738.

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Коронавирусом заразились более 17,7 млн человек в мире. worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 73 158 человек. Умерли 1 738 пациентов, выздоровели – 39 876.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,7 млн), Бразилия (свыше 2,6 млн) и Индия (больше 1,6 млн).

Ряд вакцин от COVID-19 в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, однако не исключено, что абсолютно эффективный препарат так и не появится, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ученые прекратили лечить COVID-19 известным препаратом

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. СНБО

Главное за 4 августа:

02:00 – Главврач Александровской клинической больницы Киева рассказала о последствиях COVID-19 даже после выписки.

01:02 – Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман опроверг информацию в СМИ о том, что у него обнаружили коронавирус.

"В связи с большим количеством звонков и вопросов, которые поступают мне и от одесситов, и от международных партнеров, хочу заявить: информация, которая тиражируется в СМИ, о том, что у меня подтвержден диагноз коронавирус, является неправдивой", – написал он на своей странице в Facebook.

00:20 – В Москве от коронавируса скончались еще 12 человек. Всего COVID-19 убил в российской столице 4 510 человек.

00:10 – Несмотря на то, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань, это вовсе не означает, что именно здесь COVID-19 преодолел межвидовой барьер от животного к человеку, заявили в ВОЗ.