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8 апреля • обновлено в 23:47
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Коронавирусом в мире заразились уже 1,5 миллиона человек

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Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире уже превысило 1,5 миллиона человек.

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По данным, представленным на сайте worldometers.info, сейчас заражен 1 501 061 человек.

Коронавирусом в мире заразились уже 1,5 миллиона человек

Из них выздоровели более 319 тысяч, скончались – 87 830 человек.

Лидером по количеству зараженных остаются США – 422 800 (+22 465 за сутки).

По летальным случаям на первом месте Италия – 17,669 (+542 за сутки).

При этом по количеству выздоровевших после Китая (77 279) идет Испания – 48 021.

Коронавирусом в мире заразились уже 1,5 миллиона человек

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии за сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели более 2 тысяч человек, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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