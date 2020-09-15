Коронавирусом в мире заразились почти 29,5 млн человек: статистика на 15 сентября. Обновляется

По состоянию на вторник, 15 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 29,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 242 005 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 81 тыс., в США – 38 тыс., а также в Бразилии – 19 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 932 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 156 797 человек. Умерли 3 211 пациентов, выздоровели – 69 543 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,7 млн), Индия (больше 4,9 млн) и Бразилия (более 4,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В Украине с полуночи 14 сентября начало действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали очередной прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине.

Главное за 15 сентября:

00:10 – В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, общее число смертей с начала пандемии превысило 5 тысяч.

00:05 – В Офисе президента Украины состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с представителями креативных индустрий, ведущих продюсерских центров и агентств, организаторов концертных мероприятий и крупнейших билетных операторов Украины относительно их работы в условиях пандемии COVID-19.

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