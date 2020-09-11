Коронавирусом в мире заразились более 300 тыс. за сутки: статистика на 11 сентября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 11 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 28,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 301 521новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 96 тыс., в США – 38 тыс., а также в Бразилии – 40 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 913 тыс. человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 145 612 человек. Умерли 3023 пациента, выздоровели – 65 877 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,5 млн) и Бразилия (более 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Главное за 11 сентября:

02:01 – Во Франции за сутки зафиксирован рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

Заразились еще 9,8 тысяч человек. Общее количество инфицированных превысило 340 тысяч, из них более 30 тысяч пациентов скончались.

01:13 – В Ривненской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

00:20 – Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз провели создали Совет глобальной системы сотрудничества по борьбе с коронавирусом.

Первое его заседание состоялось 10 сентября.

"Сегодняшний запуск Совета содействия приближает нас к глобальной цели: обеспечить доступ к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса для всех, кто в них нуждается, повсеместно", – сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

00:05– Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что почти 64% проверенных общежитий в Киеве не придерживаются карантинного режима.

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