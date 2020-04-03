Коронавирусом в мире заболели 10 млн человек – главврач Австралии

Главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, настоящее количество случаев заболевания коронавирус во всем мире может составлять до 10 миллионов.

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По его словам, реальные данные в десять раз выше, чем те, о которых свидетельствует статистика, – чуть больше миллиона случаев, поскольку некоторые инфицированные COVID-19 не смогли установить диагноз. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы знаем, что, судя по уровню смертности, уровня тестирования во многих странах, они обнаруживают не все случаи. В Австралии мы уверены, что наше тестирование было, пожалуй, лучшим в мире", – отметил он.

Брендан Мерфи

Мерфи добавил, что в их стране, конечно, есть ряд недиагностированных случаев, но подтвердил, что правительство имеет "достаточно хорошее представление" о масштабах вспышки инфекции. Он подчеркнул, что примерно один процент населения они протестировали на наличие COVID-19 – более 1000 тестов на 100 000 жителей.

Кроме этого, Мерфи указал на Китай, откуда происходит этот вирус, а также на Соединенные Штаты, как такие, которым он не может доверять в плане обнародования данных о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом.

"Мы считаем, что истинное число в пять или десять раз больше, чем миллион. Единственные цифры, в которые я полностью верю, – это австралийские", – заявил главный врач страны.

Отметим, что в Австралии по состоянию на 3 апреля зафиксировано 5350 случаев заражения COVID-19, погибло 28 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко заявил, что официальные данные о количестве больных новым китайским коронавирусом во всем мире уменьшены в 8-10 раз.

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