Смертельный вирус уже в 10 странах: ВОЗ провела заседание и объявила вердикт

Всемирная организация здравоохранения считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса nCoV преждевременно.

Об этом сообщил представитель ВОЗ. Заседание организации из-за массового распространения смертельной болезни состоялось в четверг, 23 января.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию [в связи со вспышкой коронавируса] пока слишком рано", – цитирует сотрудника организации "РИА Новости".

Агенство AFP в Twitter-аккаунте передает, что глава ВОЗ на заседании заявил, что "нет доказательств" распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая. Также глава ВОЗ призывал Китай сократить городские ограничения.

Тем временем количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в КНР составило по меньшей мере 600 человек. Минимум 18 людей погибли. Вирус зафиксирован уже в 10 странах.

