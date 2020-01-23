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23 января • обновлено в 21:23
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Смертельный вирус уже в 10 странах: ВОЗ провела заседание и объявила вердикт

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Всемирная организация здравоохранения считает, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса nCoV преждевременно.

Об этом сообщил представитель ВОЗ. Заседание организации из-за массового распространения смертельной болезни состоялось в четверг, 23 января.

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"Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию [в связи со вспышкой коронавируса] пока слишком рано", – цитирует сотрудника организации "РИА Новости".

Агенство AFP в Twitter-аккаунте передает, что глава ВОЗ на заседании заявил, что "нет доказательств" распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая. Также глава ВОЗ призывал Китай сократить городские ограничения.

Тем временем количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в КНР составило по меньшей мере 600 человек. Минимум 18 людей погибли. Вирус зафиксирован уже в 10 странах.

ВОЗ пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

ВОЗ пока не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Интерфакс

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус 2019-nCoV
Теги
вирус инфекция болезнь
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