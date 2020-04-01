Коронавирус сбавил темп: статистика в мире и Украине на 1 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус, по данным Всемирной организации здравоохранения, стабилизировался в Европе и приблизился к своему пику в Италии и Испании. Всего в мире заражены уже 858 тысяч человек.

В Украине подтверждены 645 случаев заболевания, 17 из них – летальные. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, возможно, пика в нашей стране, удастся избежать, а чиновники разошлись во мнениях касательно карантина – премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном окончании раньше сроков,а министр внутренних дел Арсен Аваков – о продлении до середины мая.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса

Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 17 человек , вылечились – 10 . В стране лабораторно подтверждены 645 случаев .

Во всем мире коронавирусом заразились более 858 тысяч человек, умерли свыше 42 тысяч, более 178 тысяч вылечились.

С начала эпидемии COVID-19 в Италии скончались более 12 тысяч человек, однако тенденция пошла на спад.

США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 188 тысяч больных.

Главное за 1 апреля

05:37 – У главы Монастыриской городского совета в Тернопольской области Андрея Старуха обнаружили коронавирус.

01:29 – Житель Староконстантинова Хмельницкой области устроил "перформанс" в разгар пандемии – он несколько дней подряд возил по городу черный гроб с надписью "Задумайся" (фото можно посмотреть здесь).

В результате мужчину несколько раз оштрафовали копы (его грузовой автомобиль был без номерных знаков), а неизвестные разбили лобовое стекло, сломали гроб и украли из машины звуковую аппаратуру.

01:22 – Сразу несколько государств призвали своих граждан воздержаться от шуток на тему COVID-19 в День смеха 1 апреля. Если власти Германии просто предостерегли своих граждан от шуток на эту тему, то в Таиланде и Индии пошли дальше: "приколисты" могут угодить в тюрьму.

00:53 – Жителя Житомира Вадима Какошкина, который заразился коронавирусом, выписали из больницы и отправили домой на самоизоляцию, однако анализы еще подтверждают наличие у него вируса COVID-19.

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