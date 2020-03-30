Коронавирус в США: Трамп пошел на радикальные меры и продлил карантин до мая

Президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

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С соответствующим заявлением он выступил во время пресс-конференции в Белом доме вечером 29 марта. Об этом сообщает CNN.

"Президент в воскресенье анонсировал расширение общенационального карантина на следующие 30 дней из-за дальнейшего распространения COVID-19", – говорится в сообщении.

Трамп продолжил карантин в США до 30 апреля

По словам Трампа, это прежде всего касается ограничения социальных контактов, в частности, необходимости соблюдать дистанцию в общественных местах.

В то же время отмечается, что американский лидер сослался на обнародованный еще 16 марта прогноз Имперского колледжа Лондона, согласно которому в случае непринятия никаких мер в США от коронавируса могут умереть до 2,2 миллиона человек.

"Если благодаря мерам правительства удастся ограничить количество смертей 100 тысячами, это означает, что все мы изрядно постарались. Но даже 100 тысяч смертей от коронавируса – это ужасная цифра", – признал Трамп.

Отметим, что США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге по количеству случаев заражения COVID-19 – там уже почти 143 тысячи больных.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, США стали новым лидером по количеству зараженных коронавирусом, однако несмотря на негативную статистику, в стране были готовы к отмене карантина.

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