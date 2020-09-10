Коронавирус в мире диагностировали у более 28 млн человек: статистика на 10 сентября. Обновляется

По состоянию на четверг, 10 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 28 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 286 548новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 95 тыс., в США – 35 тыс., а также в Бразилии – 34 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 907 тыс. человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 28 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине на COVID-19 заразились 143 030 человек. Умерли 2 979 пациентов, выздоровели – 64 703 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,5 млн), Индия (больше 4,4 млн) и Бразилия (более 4,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

В Китае представили три вакцины, которые должны побороть COVID-19.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Главное за 10 сентября:

02:15 – В больницах Харькова из-за увеличения количества больных коронавирусом дополнительно создали 290 мест для зараженных, сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан.

01:35 – Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

00:50 – В Черниговской области коронавирусом заболел сотрудник пищеблока школы в Чемере, сообщает Козелецкая РГА.

00:31 – Бразильский штат Баия подписал с Россией соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Власти намерены провести ее клинические испытания, пишет Folha de Sao Paolo.

00:12 – Президент США Дональд Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани на брифинге 9 сентября подтвердила эти данные, однако она добавила, что глава государства таким образом пытался не допустить хаоса в стране.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!