Коронавирус в Италии: стало известно, когда закончится карантин

Карантин в Италии в связи с эпидемией коронавируса продлится до 25 марта. Он предусматривает закрытие всех магазинов (кроме продуктовых и аптек), а также ресторанов, баров и салонов красоты.

Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает La Republica. Что касается работы общественного транспорта, а также банков и страховых компаний, то она продолжится в обычном режиме. Также Конте уточнил, что итальянцам будет доступна услуга доставки еды на дом.

"Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности. Гарантирована деятельность сельскохозяйственной промышленности", – заверил премьер-министр Италии.

Карантин в Италии "Вікна"

В тоже время он обратился к работодателям с призывом отправлять сотрудников в отпуск или разрешать им работать удаленно. Еще одна мера предосторожности – закрытие отделов предприятий, без работы которых на период эпидемии можно обойтись.

"Не надо ждать сразу спада числа заражений, даже если они продолжатся, не надо отчаиваться, ваши усилия обязательно приведут к результату, нужно только немного времени", – обнадеживающе обратился к нации Конте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 11 марта, обнаружили 2313 новых случая заражения коронавирусом, который был объявлен пандемией. Согласно статистике, 196 человек за сутки умерли, общее количество жертв достигло отметки 827. Всего в Италии COVID-19 диагностировали у 12 462 человек. При этом излечились уже более 1040 человек.

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