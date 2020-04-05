Коронавирус "отпускает" Италию? Правительство заговорило о "второй фазе" карантина

В Италии объявили о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса – постепенного ослабления запретов и блокировок.
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Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны Роберто Сперанса, передает Daily Mail. Указывается, что за воскресенье, 5 апреля, в Италии было зафиксировано самое низкое количество погибших от COVID-19 за период в более чем две недели.
Так, в стране +4 316 зараженных за сутки и 525 смертей (в результате общее число летальных случаев достигло 15 887 – самое высокое из всех стран в мире), однако это стало самым низким ежедневным приростом с 19 марта (тогда зарегистрировали 427 смертей).
Кроме того, количество людей, находящихся в отделении интенсивной терапии (3977), с пятницы сократилось на 17.
COVID-19 в Италии
Коллаж
Роберто Сперанса рассказал о планах по расширению схемы тестирования в стране и расширению услуг здравоохранения в рамках карантина.
Правительство также борется с экономическими последствиями, вызванными внезапной остановкой работы бизнеса по всей стране.
Министр сказал, что он выпустил документ с изложением пяти принципов, вокруг которых Рим планировал управлять так называемой второй фазой чрезвычайной ситуации, когда ограничения и блокировки начнут сниматься.
Социальное дистанцирование, как отметил глава Минздрава Италии, должно сохраниться с более широким использованием индивидуальных защитных устройств, таких как маски для лица. Местные системы здравоохранения должны быть укреплены, чтобы более быстро и эффективно бороться с COVID-19.
Системы тестирования и "отслеживания контактов" будут расширены, в том числе с использованием приложений для смартфонов и других видов цифровых технологий. Также в стране нужно создать сеть больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с COVID-19.
"Пока вакцина не будет распространена, мы не можем исключить новую волну вируса", – сказал Сперанца.
Роберто Сперанса
Daily Mail
"Впереди трудные месяцы. Наша задача – создать условия для жизни с вирусом", – добавил он.
Карантинные меры, в частности строго ограничивающие передвижение людей, официально продлятся в Италии как минимум до 13 апреля, но ожидается, что они будут продлены.
"Если мы не будем строгими, мы рискуем отбросить все наши усилия назад", – подчеркнул министр.
Карта COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, США обошли Испанию, Италию и Германию вместе взятые по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.
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