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28 марта • обновлено в 23:23
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Коронавирус убил уже 30 тысяч человек в мире: свежие данные

2.3т
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В мире от коронавируса COVID-19 умерли уже 30 тыс человек.

Как сообщает Telegram-канал Коронавирус онлайн, эту отметку количество смертей от заболевания перешагнуло после последних зафиксированных за сутки 319 летальных исходов во Франции.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 650 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Текущая динамика дает основания полагать, что в воскресенье, 29 марта, их будет около 700 тысяч.

В мире от коронавируса скончались 30 тыс человек

В мире от коронавируса скончались 30 тыс человек

Статистика по коронавирусу в мире

Статистика по коронавирусу в мире

worldometers.info

Статистика по коронавирусу в мире

Статистика по коронавирусу в мире

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания установила новый антирекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки там умерло 832 человека. Только в Италии число погибших за один день хуже, чем в Испании.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
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