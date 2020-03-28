Коронавирус убил уже 30 тысяч человек в мире: свежие данные

В мире от коронавируса COVID-19 умерли уже 30 тыс человек.

Как сообщает Telegram-канал Коронавирус онлайн, эту отметку количество смертей от заболевания перешагнуло после последних зафиксированных за сутки 319 летальных исходов во Франции.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 650 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Текущая динамика дает основания полагать, что в воскресенье, 29 марта, их будет около 700 тысяч.

В мире от коронавируса скончались 30 тыс человек

Статистика по коронавирусу в мире worldometers.info

Статистика по коронавирусу в мире worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания установила новый антирекорд по смертности от коронавируса. За последние сутки там умерло 832 человека. Только в Италии число погибших за один день хуже, чем в Испании.

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