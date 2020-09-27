Количество погибших от коронавируса в мире превысило миллион человек
Психологическая отметка была преодолена вечером воскресенья
Всего заразились более 33,2 млн человек
В Украине коронавирус подхватили 198 634 человека, умерли 3959
Количество жертв коронавируса в мире в воскресенье, 27 сентября, превысило отметку в 1 миллион человек.
По данным worldometers.info на 22:00, всего выявили 33,2 млн зараженных COVID-19.
Активных случаев 7,6 млн, болезнь побороли более 24,5 млн пациентов.
По общему количеству инфицированных Украина занимает 25 место в мире. Рейтинг возглавляют США (более 7,3 млн зараженных), далее идет Индия (6 млн) и Бразилия (4,7 млн).
В рейтинге по общему количеству умерших инфицированных также лидируют США (более 209 тысяч жертв). На втором месте Бразилия (141 тысяча), на третьем Индия (95 тысяч).
В рейтинге по количеству пациентов с коронавирусом, умерших за все время пандемии, Украина 33-я.
Как писал OBOZREVATEL, с июля сотни тысяч граждан Китая получили экспериментальные вакцины от COVID-19, безопасность и эффективность которых не доказана.