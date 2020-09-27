Коронавирус поразил еще более 3 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 27 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября, в Украине официально подтверждены 198 634 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3130 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 3959 человек, а 87 882 пациента полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 494, городе Киев – 323, Днепропетровской области – 167, Львовской – 148, Киевской – 143, Одесской – 142, Ивано-Франковской и Тернопольской – по 123.

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.