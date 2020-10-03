Январь, 2020, Дональд Трамп, на пресс-конференции: "Скоро количество заражений будет нуль. "Китайский" вирус просто уйдет, с наступлением теплой погоды, в апреле”.

Февраль, 2020, Дональд Трамп, в Твиттере: “Коронавирус – фейк, состряпанный демократами, чтобы не дать мне переизбраться”.

Май, 2020, Дональд Трамп, на ТВ: “А может, отбеливатель внутривенно, эффективен против коронавируса?”

Сентябрь, 2020, Дональд Трамп Джо Байдену во время дебатов,: "Я не ношу маски как он. Каждый раз как он на публике, он в маске”.

1 Октября, 2020, Ковид-19 Дональду Трампу: “А ну-ка, кто из нас фейк?”

Все, кто меня знает, знает, что я не люблю Трампа. Но тем не менее, я не желаю ему смерти. Как говорят в Америке, I hope against hope – надеюсь вопреки надежде, что в результате он извлечет хоть какой-нибудь урок гуманности. Что вредно для здоровья, не имея медицинского образования, прописывать непроверенные лекарства, и тем более отбеливатель, внутривенно. Что не по-христиански высмеивать престарелых носителей масок. Что суицидально созывать многотысячные стадионные митинги сторонников без масок в духе госпожи Рифеншталь (см. “Классика нацистского кинематографа”).

Как ситуация повлияет на перспективы Трампа 3-го ноября? Все будет зависеть от степени тяжести заболевания. Дебаты будут как минимум отложены до выздоровления, а может быть вообще отменены. Если выкарабкиваться Трамп будет долго, 25й поправкой американской конституции предусмотрена временная передача полномочий вице-президенту, и применялась она трижды в истории.

Ежели Трамп через неделю будет как огурчик, будет удивительно, если он не выдавит из этой истории выгоды до последней капли. Как насчет: “меня хотели отравить демократы, вошедшие в преступный сговор с Пекином, производителем Ковида!” Звучит абсурдно? Возможно, не намного абсурдней реалии американской жизни последних 4 лет: глава Белого Дома, главный распространитель или по крайней мере поощритель самых безумных теорий заговора в современной истории США.

Но вероятнее всего заражение Трампа вернет цифру в 207 тысяч американских жертв Ковида на ее заслуженное место: на самую верхнюю строчку предвыборного нарратива. Протесты в американских городах, культурные войны, схватка за Верховный Суд: американцы устали от безумного трамповского карнавала развлечений и отвлечений. Статистика не врет, и факт непреклонен: пока Трамп заклинал змей, обещая волшебное испарение вируса, вирус не спал, с молниеносной быстротой войдя в каждый из 50 штатов. Убив 207 тысяч, побив мировые рекорды: и это в США, с их пресловутой медициной!

Поэтому, если Трамп победит Ковид, он не остановит свои планы по воцарению хаоса в день выборов и в последствии. Отказавшись предать анафеме коричневo-рубашечных молодчиков из числа “Гордых Пацанов” (Proud Boys), Трамп рассчитывает оспаривать бюллетени во всех ключевых штатах в суда - штатных, федеральных и до самого Верховного, куда он как раз в эти дни пытается протолкнуть лояльную ему замену недавно ушедшей из жизни Рут Бейдер Гинзбург.

Прецедент этому есть: 20 лет назад Верховный Суд постановил остановить подсчеты голосов в одном из графств Флориды, тем самым отдав победу Джорджу Бушу-младшему. Который, между прочим, набрал на 500,000 тысяч меньше голосов чем его оппонент, Эл Гор.

Поэтому когда меня спрашивают, в сотый раз, “кто победит?” Я отвечаю: “Вероятнее всего Байден. Но это не значит, что он будет следующим президентом”.

При любом исходе, русские раскупоривают шампанское по случаю такого воистину белорусского шухера на Потомаке.

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