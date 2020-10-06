Facebook удалил пост Трампа о "неопасном" COVID-19: глава США со скандалом отреагировал

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку отмены закона о защите технологических компаний после того, как Facebook удалил его сообщение о якобы менее смертоносном, чем грипп, COVID-19.

Такое заявление было опубликовано через несколько часов после выписки Трампа из больницы, где он лечился от коронавируса, передает Daily Mail.

"Многие люди каждый год, иногда более 100 тысяч человек, несмотря на вакцину, умирают от гриппа. Мы собираемся закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с COVID-19, который в большинстве групп населения гораздо менее опасен", – говорилось в удаленном посте американского главы.

Facebook удалил это сообщение 6 октября, а Twitter пометил его как нарушение правил, но оставил доступным для пользователей.

Президент Соединенных Штатов отреагировал на это, написав: "Откройте раздел 230!!!"

Согласно законодательству США, интернет-компании обычно освобождаются от ответственности за материалы, которые пользователи публикуют в своих аккаунтах.

Так, раздел 230 Закона о порядочности в области связи от 1996 года, который сам является частью более широкого закона о телекоммуникациях, гарантирует защиту свободы слова и обеспечивает юридическую безопасность для интернет-компаний.

Представитель Facebook, в свою очередь, заявил, что сообщение было удалено за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.

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