Facebook удалил пост Трампа о "неопасном" COVID-19: глава США со скандалом отреагировал
Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку отмены закона о защите технологических компаний после того, как Facebook удалил его сообщение о якобы менее смертоносном, чем грипп, COVID-19.
Такое заявление было опубликовано через несколько часов после выписки Трампа из больницы, где он лечился от коронавируса, передает Daily Mail.
"Многие люди каждый год, иногда более 100 тысяч человек, несмотря на вакцину, умирают от гриппа. Мы собираемся закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с COVID-19, который в большинстве групп населения гораздо менее опасен", – говорилось в удаленном посте американского главы.
Facebook удалил это сообщение 6 октября, а Twitter пометил его как нарушение правил, но оставил доступным для пользователей.
Президент Соединенных Штатов отреагировал на это, написав: "Откройте раздел 230!!!"
Согласно законодательству США, интернет-компании обычно освобождаются от ответственности за материалы, которые пользователи публикуют в своих аккаунтах.
Так, раздел 230 Закона о порядочности в области связи от 1996 года, который сам является частью более широкого закона о телекоммуникациях, гарантирует защиту свободы слова и обеспечивает юридическую безопасность для интернет-компаний.
Представитель Facebook, в свою очередь, заявил, что сообщение было удалено за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом COVID-19.
4 октября американский лидер заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
По словам врача Трампа, пациенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
В свою очередь, журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.