Главная Новости
23 января • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Коронавирус добрался до Сингапура: подтвержден первый случай заболевания

368
Читать материал на украинском

В Сингапуре подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

В то же время отмечается, что ранее в связи с подозрением на заражение вирусом были госпитализированы семь человек.

Также известно, что власти Сингапура, по примеру других стран, пошла на ответные меры, чтобы уберечься от смертельного вируса.

Так, в аэропортах были установлены сканеры, призванные выявлять лиц с повышенной температурой тела среди пассажиров, прибывающих из Уханя (Китай).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Сингапур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги