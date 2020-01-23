Коронавирус добрался до Сингапура: подтвержден первый случай заболевания

В Сингапуре подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

В то же время отмечается, что ранее в связи с подозрением на заражение вирусом были госпитализированы семь человек.

Также известно, что власти Сингапура, по примеру других стран, пошла на ответные меры, чтобы уберечься от смертельного вируса.

Так, в аэропортах были установлены сканеры, призванные выявлять лиц с повышенной температурой тела среди пассажиров, прибывающих из Уханя (Китай).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В китайском Ухане, который вынужденно "закрыли" из-за эпидемии коронавируса, началась паника: появилось видео с опустевшего города-миллионника.

Власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного коронавируса nCoV.

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