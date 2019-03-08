''Королева Instagram'': Елизавета II удивила Британию

Королева Великобритании Елизавета II в 92 года впервые опубликовала фото в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.
Она выложила снимок письма знаменитого математика и изобретателя XIX века Чарльза Бэббиджа к принцу Альберту.
Для публикации фотографии королева воспользовалась своим айпадом после того как побывала на выставке в Музее науки в Лондоне, сообщает BBC.
В опубликованном королевой посте говорится: "В этом письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении аналитической вычислительной машины, для которой Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, написала первые программы".
"Сегодня я имела удовольствие познакомиться с инициативами по обучению детей программированию, и мне представляется уместным опубликовать этот пост из Музея науки, который давно поддерживает развитие техники и вдохновляет новые поколения изобретателей", – добавила Елизавета II.
Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
За свое долгое правление – самое продолжительное в британской истории – королева видела множество перемен в области технологий.
В 1953 году ее коронация впервые в истории транслировалась по телевидению. Более 500 тысяч телевизоров были проданы дополнительно накануне этого исторического события. Она также была свидетелем появления цветного телевидения, мобильных телефонов и интернета.
В 1958 году она впервые позвонила по автоматической телефонной линии внутри страны. Она также стала первой королевой, пославшей электронное письмо на заре развития интернета, когда она посетила базу британской армии в 1976 году.
Ее внучки, принцессы Беатрис и Евгения, объяснили ей суть видеохостинга YouTube, и в 2007 году королева создала свой собственный видеоканал.
Она также лично загрузила видео своего посещения штаб-квартиры компании Google в Лондоне в 2008 году.
Пять лет назад королева отправила свой первый твит, также в ходе посещения Музея науки.
В ходе того визита она также открыла выставку в музее, о которой написала в "Твиттере": "Мне доставляет удовольствие открыть выставку "Эпоха информации" и я надеюсь, что люди получат от нее удовольствие. Елизавета R".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские СМИ выяснили, когда королева Великобритании Елизавета II планирует передать правление сыну - принцу Уэльскому Чарльзу.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал