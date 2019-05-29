Ангела Меркель (Angela Merkel) в недавнем интервью Süddeutsche Zeitung сказала: Европе (читай - Европейскому Союзу) нужно собраться силами и ответить на три вызова - России, Китая и Соединенных Штатов.

Китай скупает бывший "третий мир"

То, что канцлер ФРГ поставила Америку в один ряд с коммунистическим Китаем и путинским режимом - своего рода сенсация. Ведь в Берлине официально никто не отказывался от идеи трансатлантического партнерства - главного залога успеха глобального Запада последние 70 лет. Но Меркель считает, что эпоха, последовавшая за завершением холодной войны, закончилась и ей навстречу идет новая, пишет Константин Эггерт для DW.

В ней прежние союзы и истины, еще недавно казавшиеся незыблемыми, теряют свое значение. "Каждый сам за себя!", - вот ее главная мысль. Парадокс, но точно так же смотрит на мир столь нелюбимый немецким канцлером Дональд Трамп. Правда, в отличие от Меркель, американский президент уже решает главную, с его точки зрения, новую задачу - сдерживания Китая. Похожим образом Соединенные Штаты и их союзники почти полвека "сдерживали" Советский Союз.

Однако сегодняшний КНР разительно отличается от вчерашнего СССР. Во-первых, страна пережила за последние 20 лет настоящую технологическую и социальную революцию. Достаточно одного факта - это сегодня полноправная и конкурентоспособная космическая держава.

Во внешней политике, умело сочетая шпионаж, подкуп, хорошо продуманную стратегию инвестиций за рубежом и нарочитую (хотя и полностью фальшивую) аполитичность дипломатических подходов, Пекин сумел сравняться с Вашингтоном по степени влияния в Азии, Африке, Центральной и Южной Америке.

В Центральной Азии проект "Один пояс, один путь" уже сделал китайский режим не менее - если не более - важным игроком, чем Кремль. По крайней мере в Таджикистане и Туркменистане. И никакое превосходство в ядерных силах пока не смогло вернуть Москве утрачиваемые каждый день по миллиметру позиции. Надежды центральноазиатских элит (а с ними и народов) избежать превращения в скорой перспективе в вассалов Пекина если и остаются, то ассоциируются не с Москвой и тем более не с ЕС, а с Вашингтоном.

Путин и Китай: ненависть и страх?

Предстоящая глобальная схватка США и КНР - самый захватывающий и самый страшный сюжет ближайших десятилетий и, вероятно, главная геополитическая интрига двадцать первого века. Ни Россия, ни Евросоюз к ней не готовы - по разным причинам.

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Экономически слабая Россия живет экспортом сырья и импортом технологий. Она безнадежно отстала от Китая по инновациям. Она управляется из рук вон плохо (ведь даже авторитарные режимы бывают эффективны - поинтересуйтесь у наследников столь почитаемого на словах кремлевскими обитателями Ли Куан Ю в Сингапуре). Коррумпированная элита кормит народ идейной кашей из худших ингредиентов поздней империи и советского периода, при этом активно выводя активы за границу.

Пекинских коммунистов в Москве никто особенно не любит и иллюзий по поводу империализма и ксенофобии китайского режима не испытывают. Уверен, в российском Генштабе написаны все возможные планы по отражению китайского вторжения. Однако Пекин - один из немногих международных дипломатических союзников Путина в мире. Вдобавок, госкомпании, прежде всего "Роснефть" и "Транснефть", должны китайцам десятки миллиардов долларов.

Поэтому в Москве избегают любых шагов, которые могли бы быть нарушить хрупкое равновесие в отношениях с КНР, которое все больше напоминает о страхе слабого перед сильным. Растущая мощь Китая, в том числе военная, вкупе с демографическим спадом, пустеющими Сибирью и Дальним Востоком должна толкать Москву к сближению с Западом и его союзниками в Азии - Японией и Южной Кореей. Ведь польские танки трудно представить себе на улицах Смоленска, а китайские в Благовещенске - легко.

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Но нынешние российские власти на это никогда не пойдут. Именно при них Россия начала терять (и теряет каждый день) свободу маневра в отношениях с набирающим политический вес и уверенность соседом. Рано или поздно важнейший для национального интереса и выживания страны выбор стратегии в отношении Китая кому-то придется сделать - либо согласиться на роль младшего партнера, либо попытаться опереться на Запад в надежде сохранить свободу действий и тот самый суверенитет, которым каждый день клянутся в Кремле.

Трамп хуже Huawei?

Евросоюз преследуют другие проблемы. Во-первых, ЕС не един во взглядах на отношения и с США, и с Китаем. Центральная и Восточная Европа видят в американцах верных союзников и гарантов безопасности, а в китайцах - новое издание советских коммунистов, только со смартфонами, "Ролексами" и чемоданами денег. Они верны НАТО и верят Вашингтону несмотря ни на что.

К западу от Одера и к югу от Праги все иначе: Китай там часто воспринимается как проблемная, но не очень опасная страна - ведь она если и нападет, то на Тайвань, а не на далекую Европу. Предложения китайских инвестиций в чувствительные с точки зрения общественной безопасности проекты, типа строительства сетей 5G компанией Huawei, вызывают долгие дискуссии о сравнительных преимуществах и недостатках этой идеи, которых просто не может быть в Варшаве, Вильнюсе или Бухаресте.

Зато недоверие европейских политиков, интеллектуалов и бизнесменов к США, начавшее расти еще во время президентства Джорджа Буша-младшего, сегодня, похоже, достигло пика. Западных европейцев в Америке раздражает все: "дикий" капитализм, роль религии в публичной сфере и споры вокруг нее, двухпартийная система и, самое главное, военная мощь вкупе с идеей исключительности. Ну и мягкая сила, конечно, - "американская мечта" пока остается непревзойденной концепцией.

Если еще десять лет назад европейцы сами могли похвастаться своей мягкой силой: образ социально заботливого, инновационного, гармоничного, "зеленого" и правового пространства, несомненно, очень привлекателен. Однако сегодня неспособность внятно ответить на вызовы массовой миграции, разрыва между провинцией и мегаполисами, старения населения и медленно крошащейся системы социального государства вместе с отсутствием "жесткой силы" производят впечатление слабости и отсутствия перспектив.

Проблемы США и Китая

На мой взгляд, проблемы США, которых тоже предостаточно, все же не выглядят так остро, как вызовы, стоящие перед Россией и ЕС. Да, президентство Трампа раскололо элиты. Да, госдолг достиг астрономических масштабов (хотя, фактически, он рос, не останавливаясь, со времен Рональда Рейгана). Да, изоляционистский тренд во внешней политике заметен как никогда за последние четверть века.

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Но политические институты и общество Соединенных Штатов, как доказывает вся их история, очень гибкие и способны к переменам. Нелюбимый многими в своей стране и мире Трамп уйдет через пять лет или даже через год (хотя это не очень вероятно) - и новый президент предложит что-то новое.

Европейские же проблемы никуда не денутся, пока кто-то не возьмет на себя ответственность либо двинуть ЕС по пути дальнейшего объединения, либо провести радикальную либерализацию континентальной экономики и частичный демонтаж социального государства, также способные, по мнению некоторых, "встряхнуть" континент. Этот выбор остается главным для европейского будущего.

Впрочем, и перспективы Китая могут оказаться не такими радужными и однозначными, как кажется сегодня. Последствия полувека демографических экспериментов, разрыв в уровне жизни и менталитете между прибрежными регионами и остальной страной плюс решение Си Цзиньпина сделать себя, по сути, пожизненным правителем - все это способно вызвать социально-политический кризис в глобальной державе номер два. К такому повороту сегодня тоже никто не готов - ни в ЕС, ни в России, ни даже в США. Хотя, похоже, именно Америка пока лучше других готова побороться за двадцать первый век.

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