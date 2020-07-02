В связи с информацией о том, что структуры Минобороны РФ платили талибам в Афганистане за убийство американских солдат, США готовятся ужесточить санкции против России.

В Сенат США внесен законопроект о санкциях против Путина, российских олигархов, госкомпаний РФ за убийство американских солдат в Афганистане.

Согласно документу, который опубликован на сайте комитета Сената по международным делам, глава Национальной разведки США в течение 15 дней с момента принятия закона должен сообщить Конгрессу, действительно ли правительство России прямо или через свои структуры предлагало вознаграждение за убийство в Афганистане солдат США и миссии НАТО.

Если эти сведения подтверждаются, президент США обязан в течение 15 дней ввести санкции, включающий запрет на выдачу виз, блокировку активов и запрет на любые транзакции в отношении любого из следующих лиц:

- президент РФ Владимир Путин, либо лицо, действующее от его имени, включая управляющих активами Путина по всему миру;

- высокопоставленные представители правительства РФ, причастные к сговору с талибами;

- высокопоставленные представители Минобороны, разведки, включая ГРУ.

Не позднее, чем через 30 дней президент США обязан наложить дополнительные санкции на "олигархов и других лиц, причастных к незаконной и порочной деятельности от имени Путина", а также членов их семей, говорится в документе.

Также президент обязан ввести санкционные меры против государственных компаний, которые также причастны к "незаконной и порочной деятельности от имени Путина".

Кроме этого, под ударом санкций, согласно законопроекту, должны оказаться банки, обеспечивающие транзакции для всех перечисленных лиц и структур.

Новые меры будут прописаны "прицепом" в закон о бюджете Пентагона на 2021 год. По такой же схеме, напомним, были приняты санкции против "Северного потока-2".

Как показала практика, это ускоряет и упрощает процесс: не принять оборонный бюджет не могут ни Конгресс, ни президент Дональд Трамп.

Напомним, в пятницу The New York Times сообщила, что, по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предлагало и выплачивало вознаграждения за успешные атаки на военных США в Афганистане.

Кремль назвал эти сведения ложью и "абсолютной уткой", МИД РФ - "незатейливым вбросом", а президент США Дональд Трамп - "еще одной сфабрикованной мистификацией".

Но делом заинтересовался Конгресс. Представители обеих партий потребовали, чтобы администрация Белого дома привлекла Кремль к ответу, если будут доказательства того, что Москва действительно платила талибам за убийство американских солдат.

Дело получило продолжение во вторник, когда источники в Белом доме сообщили Bloomberg, что США удалось перехватить сведения о финансовых переводах, подтверждающих подозрения в отношении России.

Дональд Трамп был информирован о данных разведки, говорят чиновники: это произошло в конце февраля, когда на стол президенту США легло одно из ежедневных письменных резюме.

Закупаем попкорн.

PS. Санкции США заблокируют 700 млн евро на завершение "Северного потока-2". Всего в трубу вылетят 12 млрд евро.

Ранее в Сенат США поступила инициатива сенатора-республиканца Джона Тьюна, который предлагает разрешить Пентагону купить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Не как металлолом, как многие подумают, а как источник информации о реальных возможностях ПВО РФ.

Впрочем, эта операция "покупки", скорее всего, просто легализация полученной ранее информации о всех "секретах" С-400.

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