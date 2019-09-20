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20 сентября • обновлено в 12:58
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Конец дружбе с Россией? Лукашенко принял важное решение по ЕС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским Союзом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает TYT.BY.

По его словам, Лукашенко принял это решение, понимая "высокую значимость мобильности для граждан страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

"Сейчас мы ожидаем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего мы определим конкретные модальности подписания соглашений. Соглашения заключаются в пакете и вступают в силу в один день", – подчеркнул Глаз.

Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС обязан принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Ожидается, что для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за "шенген" 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Сам проект договора "О принятии решения по заключению соглашения между Европейским Союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз" был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.

Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения. Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Европейский Союз
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филипп филипыч
филипп филипыч
это не конец дружбы россии и беларусии. это начало дружбы союзного государства и европы)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сей поц за любой провод хватается, чтобы от расеи подальше! Только поздно!
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70rus xxx
70rus xxx
5 раз перечитал.Где о конце дружбы?Селяне,может вы увидели в статье?подскажите.
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