Когда мир избавится от COVID-19: ученые просчитали точную дату

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире может полностью закончиться 26 ноября 2020 года. Однако ее снижение до минимума возможно уже к 29 мая.

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Такой прогноз озвучили ученые из Сингапура, сообщается на сайте Data-Driven Innovation Lab. Согласно обнародованному графику, пик пандемии якобы миновал в конце марта, до 29 мая человечество справится с 97% процентами случаев, а остальные 3% заражения растянутся во времени до 26 ноября.

Прогноз по окончанию пандеми коронавируса в мире Data-Driven Innovation

Прогноз базировался на основе данных ежедневного мониторинга новых случаев инфицирования. В его основу легла так называемая модель SIR, которая учитывает количество людей, подверженных риску заражения, уже зараженных и тех, кто выздоровел.

Изучая статистику этих показателей из разных стран мира, ученые смогли оценить кривую жизненного цикла пандемии и спрогнозировать ее последний этап.

В то же время, аналитики акцентировали внимание на том, что это только прогноз и он может быть неточным. Поэтому относиться к нему нужно с осторожностью. Ведь чрезмерный оптимизм может ослабить дисциплину и контроль над распространением коронавируса.

Пандемия коронавируса в мире

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно прогнозу сингапурских ученых, в Украине эпидемия коронавируса должна закончиться 8 июня 2020 года.

Однако 27 апреля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.

Он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

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