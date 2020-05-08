Когда ЕС откроет границы: названо условие

Европейский союз сможет полностью открыть границы только когда пандемия коронавируса не просто пойдет на спад, а будет под полным контролем.

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Об этом во время онлайн-общения с евродепутатами заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Ее слова цитирует SWI.

В частности, она подчеркнула, что Европейская комиссия хочет, чтобы все страны ЕС возобновили свободное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено из-за попытки стран остановить распространение заболеваемости COVID-19.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны это сделать, как только позволит ситуация со здоровьем. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", – подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, некоторые государства-члены ЕС вводили различные мероприятия, не согласовывая это с другими странами и Еврокомиссией. Тогда как последняя стремится, чтобы все начали постепенно отменять контроль на государственных границах.

Так, на следующей неделе, 11-17 мая, комиссия выпустит руководящие принципы, в которых будет идти речь о действиях между предотвращением новой волны инфекции и "оживлением" экономики.

"В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились", – подытожила Йоханссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква опроверг слухи, которые появились на фоне пандемии COVID-19, о том, что безвизовый режим для Украины с Евросоюзом якобы будет отменен.

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