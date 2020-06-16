В Северной Корее во вторник, 16 июня, взорвали промышленный комплекс, где находится офис для связи Сеула и Пхеньяна.

Взрыв произошел в приграничном городе Кэсон, пишет местное агентство Yonhap. Над местом происшествия поднялся столб дыма (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что севернокорейские власти подорвали офис для связи с ними.

Офис на карте

Межкорейское отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия обмена и сотрудничества на фоне примирения, которого добились переговорами на высшем уровне между лидерами.

КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей

КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей

КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей

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