КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей
Севернокорейский лидер Ким Чен Ын
В Северной Корее во вторник, 16 июня, взорвали промышленный комплекс, где находится офис для связи Сеула и Пхеньяна.
Взрыв произошел в приграничном городе Кэсон, пишет местное агентство Yonhap. Над местом происшествия поднялся столб дыма (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В южнокорейском министерстве объединения подтвердили, что севернокорейские власти подорвали офис для связи с ними.
Офис на карте
Межкорейское отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия обмена и сотрудничества на фоне примирения, которого добились переговорами на высшем уровне между лидерами.
КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей
КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей
КНДР взорвала офис для связи с Южной Кореей
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