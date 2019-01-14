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КНДР уличили в развитии секретной ядерной программы: что известно

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Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына о приостановке испытаний.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на профильных экспертов, результаты анализа данных со спутников и утечка в американской разведке демонстрируют, что КНД "штампует ракеты и боеголовки" с обычной скоростью.

В частности, Ким Чен Ын получил достаточно материала для создания еще примерно шести ядерных бомб.

"Нет признаков того, что их ядерные или ракетные программы были замедлены или приостановлены. Вместо этого они вышли на новую стадию", — заявила эксперт по анализу распространения оружия по данным из открытых источников Мелисса Ханхам.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

KCNA

Весной 2018 года Ким Чен Ын объявил о решении временно прекратить ракетные и ядерные испытания, власти КНДР позднее взорвали единственный ядерный полигон Пхунгери и заверили, что возобновление испытаний там невозможно.

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В июне, в том числе благодаря этим обещаниям, в Сингапуре состоялись исторические переговоры главы Северной Кореи и президента США Дональда Трампа, на которых стороны подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, затем американские исследователи заявили, что 13 тайных ракетных баз было обнаружено на территории Северной Кореи.

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Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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