КНДР создала собственную вакцину от коронавируса: как работает

Северная Корея объявила о создании собственной вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Как сообщает MBN, разработкой занимались ученые Института исследований медицины и биологии КНДР. Они создали рекомбинантную субъединичную вакцину.

Фактически такая вакцина не содержит в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунный ответ, схожий с тем, который возникает в случае заражения COVID-19.

За основу разработки были взяты данные генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека в мембранах клеток, таким образом прикрепляясь к клетке.

Ученые испытали вакцину на животных на предмет безопасности и эффективности, а с начала июля начались ее клинические испытания.

С учетом того, что в КНДР официально не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, сейчас идут обсуждения, как проводить третий этап клинических испытаний.

Как писал OBOZREVATEL, потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.