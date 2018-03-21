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Экономист назвал единственное условие появления "ДНР" в РФ

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"Дальневосточная народная республика" может быть создана только по сценарию, сходному со сценарием образования "Донецкой народной республики".

Но для этого президент России Владимир Путин, по примеру беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, должен бежать из столицы, - сказал "Обозревателю" российский экономист, член Совета Фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков.

В контексте президентских выборов в России он заметил: "Парадоксальным образом оказалось, что самые низкие показатели поддержки Путина были не в столицах, а на Дальнем Востоке. Я могу много говорить об этом, но это вряд ли вам интересно".

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На что "Обозреватель" ответил: "Если это показатель того, что Россия разваливается, то нам это интересно". "Я думаю, что Россия разваливаться не собирается, "Дальневосточной народной республики" не будет", - заверил Жаворонков.

И сказал: "Если она и создастся, то только по сценарию "ДНР", когда Путин убежит из Москвы и будет обращаться к Китаю – "Китай, введи войска". Но пока Путин в Москве, я думаю, такой сценарий реализовываться не будет".

В этом контексте оппозиционер заметил: "С точки зрения Украины решение проблемы Донбасса, Крыма и так далее находится в Москве – так же, как в 1991 году ключ к независимости Украины находился в Москве, а не в Киеве. Как только свергли коммунистов – так сразу все и получилось. Так же будет и здесь".

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Как писал "Обозреватель", ранее Сергей Жаворонков ответил на вопрос о том, почему оппозиция в России "беззубая".

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВыборы в России
Персона
Сергей Жаворонков
Место
Россия
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