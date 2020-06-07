Главная Новости
7 июня • обновлено в 09:49
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Китай пообещал создать вакцину от коронавируса для всего мира

635
Читать материал на украинском

В случае создания китайскими учеными вакцины от коронавируса (COVID-19), она станет доступной для всего мира.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает "Жэньминь жибао", об этом заявил на пресс-конференции министр науки и техники Китая Ван Чжиган.

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган

По его словам, такие обязательства стоят перед председателем КНР Си Цзиньпином.

Чжиган отметил, что на данный момент в Китае проводятся пять независимых клинических испытаний на людях вакцины от COVID-19, а это половина от всех испытаний в мире.

Он добавил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса в Китае может быть готова уже к концу 2020-го или в начале 2021 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
исследование вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги