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24 мая • обновлено в 17:14
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Китай ответил на обвинения в "утечке" коронавируса: озвучено предложение

1.3т
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Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19.

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Об этом заявил руководитель китайского Министерства иностранных дел Ван И. Его слова цитирует ChannelNewsAsia.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", – сказал он.

Ван И озвучил позицию Китая относительно расследования о происхождении COVID-19

Ван И озвучил позицию Китая относительно расследования о происхождении COVID-19

При этом Ван И выступил против того, что он назвал попытками американских политиков "сфабриковать слухи" о происхождении возбудителя коронавируса и "стигматизировать Китай".

Поэтому глава китайского МИД подчеркнул, что расследование должно быть свободно от политики и различных предубеждений.

"Мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", – добавил Ван И.

Как сообщал OBOZREVATEL, призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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