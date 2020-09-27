Китай начал вакцинацию населения от COVID-19

С июля сотни тысяч граждан Китая получили экспериментальные вакцины от COVID-19, безопасность и эффективность которых не доказана.

Об этом сообщается в материале New York Post. Как уверяют представители китайского министерства здравоохранения, они почти "уничтожили" коронавирус в стране, но хотят гарантировать, что он никогда не вернется.

Член Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй заявил, что страна заручилась "пониманием и поддержкой" Всемирной организации здравоохранения перед началом вакцинации.

По его словам, некоторые лица, в частности принадлежащие к профессиям "высокого риска" (например, медики), с 22 июля уже имели возможность вакцинации.

Чжэн заверил, что во время клинических испытаний не было замечено серьезных побочных эффектов препарата.

В то же время независимые эксперты подчеркивают, что вакцинировать людей до того, как действенность препарата будет доказана, опасно.

"Мы очень ясно дали понять, что вакцина COVID-19, которую мы используем в чрезвычайной ситуации, безопасна. Ее безопасность можно гарантировать, но эффективность еще предстоит определить", – утверждает Чжэн.

Чиновник заявил, что все те, кому ввели инъекции, тщательно отслеживаются на предмет любых неблагоприятных последствий для здоровья.

При этом ранее Китай подвергался критике за то, что перед испытаниями прививок от коронавируса на людях они сперва предоставили вакцину высшему руководству и ведущим исследователям

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее действенность вакцины от коронавируса компаний Johnson&Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США.