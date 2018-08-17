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ПолитикаЭкономика

Китай готовится ударить по США: Пентагон нашел доказательства

5.5тЧитать новость на украинском

Китай на протяжении последних двух лет активно готовиться наносить удары по американским силам.

Так, согласно докладу Пентагона, существенно увеличилось количество операций с использованием бомбардировщиков, передает CNN.

При этом акцентируется внимание на том, что расходы на оборону Китая в 2017 году превысили 190 млрд. долл.

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"За последние три года Народно-освободительная армия Китая быстро расширила свои надводные зоны операций с использованием бомбардировщиков, набирая опыт в критических морских районах и, вероятно, обучаясь ударам по целям США и их союзников", - говорится в докладе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США обвинили Украину в том, что она поставила двигатели в Китай.

Место
Китай
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Koval Oleg
Koval Oleg
Пендосам нуна срочно выходить из наты и просить Путина о защите ... а он ещё подумает
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Д Алексей
Д Алексей
Koval Oleg, ты клоун? ахахахах... .хуйло просить о помощи ? это та армия, где 2 недоделанных самолета 5 го поколения? та армия, где нет денег на производство танков "Армата", грозная мультиармия? ...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
За последние лет пять США готовит удары по Китаю, стягивая вооружение и последние несколько лет устраивают провокации в Южно-Китайском море
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
американцы уже всего бояться скоро обысыкаться от любого шораха будут
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