Китай готовится ударить по США: Пентагон нашел доказательства

Китай на протяжении последних двух лет активно готовиться наносить удары по американским силам.

Так, согласно докладу Пентагона, существенно увеличилось количество операций с использованием бомбардировщиков, передает CNN.

При этом акцентируется внимание на том, что расходы на оборону Китая в 2017 году превысили 190 млрд. долл.

"За последние три года Народно-освободительная армия Китая быстро расширила свои надводные зоны операций с использованием бомбардировщиков, набирая опыт в критических морских районах и, вероятно, обучаясь ударам по целям США и их союзников", - говорится в докладе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США обвинили Украину в том, что она поставила двигатели в Китай.