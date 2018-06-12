Ким Чен Ын выставил людей Путина идиотами – Слава Рабинович

Ситуация с нарисованной улыбкой северокорейского лидера Ким Чен Ына на его фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выглядит комично и лишний раз показывает "абсурдность и гнилость этой ситуации".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

В контексте анонсированной встречи президента России Владимира Путина с Ким Чен Ыном, блогер констатировал: "Совершенно очевидно, что Путин выброшен из ситуации, а он ведь так любит играть в свои геополитические шахматы".

"Его выкидывают и оттуда, и отсюда. Он вертится как уж на сковородке. Посылает туда Лаврова, а к Лаврову выходит Ким Чен Ын и говорит: у меня такой плотный график, я еле-еле выкроил время, чтобы встретиться с вами", - продолжил Рабинович.

"А потом кремлевским пропагандистам в средствах массовой агитации и пропаганды приходится фотошопить, пририсовывая улыбку мрачному Ким Чен Ыну, который в оригинале не улыбается", - заметил он.

Оригинал фото

Кадр из передачи "Вести недели"

Как убежден блогер, "все это выглядит настолько комично для людей, которые в этом понимают".

"Если бы в России были реально свободные средства теле- и радиовещания, то они бы, конечно, показали всю абсурдность и гнилость этой ситуации. И, конечно же, если бы у них работали нормальные журналисты в полном значении этого слова, они бы и прямую линию проводили с Путиным так, как тот австрийский журналист" (журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф. – Ред.).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Слава Рабинович заявил: у Запада есть для Путина крайние меры.