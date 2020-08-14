Ким Чен Ын внезапно назначил нового премьер-министра: что о нем известно

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР. Им стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ток Хун.

Решение о назначении нового главы Кабинета министров было принято в четверг, 13 августа, на заседании политбюро партии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, передает Xinhua.

Добавим, что до назначения Ким Ток Хун возглавлял бюджетный комитет парламента. Предыдущий глава Кабмина Ким Чжэ Рён занимал этот пост с 2019 года. Сейчас же он получил новое назначение в руководстве ЦК Трудовой партии. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава КНДР Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном с Южной Кореей городе Кэсон из-за первого подозрения на коронавирус.