Ким Чен Ын отказался от части полномочий в пользу сестры

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше обязанностей своим помощникам, в том числе своей сестре Ким Ё Чжон, которая стала фактически вторым человеком в стране.

Об этом сообщила BBC со ссылкой на Национальное агентство разведки Южной Кореи. Ын по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но передал различные сферы политики другим, чтобы снизить уровень стресса.

По информации агентства, Ё Чжон теперь "руководит общими делами государства". Он отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи, помимо других вопросов политики, и является "де-факто лидером номер два".

При этом разведчики подчеркнули, что Ын "не выбирал преемника".

В сообщение уточнили, что решение северокорейского лидера делегировать полномочия продиктованы тем, что он хочет "снять стресс от единоличного правления и переложить на кого-то вину в случае провала своей политики".

Тем не менее, некоторые аналитики скептически относятся к разведданным, а сайт NKNews отметил, что Ё Чжон пропустила две важные встречи в этом месяце, что дало основания предполагать о не таком высоком статусе ее должности.

Как сообщило Рёнхап, кроме Ё Чжон часть полномочий Ына приняли Пак Понг Джу, заместитель председателя Комиссии по государственным делам, и новый премьер Ким Ток Хун. Они отвечают за контроль над экономическим сектором.

Кроме того, Чхве Пу Ил, директор департамента по военным вопросам партии, и Ри Пхёнчхоль, заместитель председателя Центрального военного комитета партии, взяли на себя частичный контроль за вооруженными силами.

Что известно о Ким Ё Чжон

Младшая сестра Ким Чен Ына – единственная из братьев и сестер Ына, кого считают его близким и могущественным союзником. Она занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Она родилась в 1987 году, на четыре года позже Кима. Затем оба одновременно жили и учились в Берне, Швейцария.

Ё Чжон впервые привлекла международное внимание в 2018 году, когда стала первым членом династии Ким, посетившим Южную Корею. Она была в составе делегации на зимних Олимпийских играх, где Север и Юг соревновались как объединенная команда.

Она также работала вместе со своим братом на международных саммитах, в том числе на его встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, главой Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее OBOZREVATEL рассказал все, что известно о сестре Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую называют его преемницей на посту руководителя Северной Кореи.

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