Кримський міст із самого початку був іміджевим і репутаційним проектом особисто Володимира Путіна. Він хотів продемонструвати мешканцям окупованого Криму, що Росія здатна якимось чином таки доєднати Крим до своєї території. Забезпечити його їжею, водою, продуктами, туристами. На цей іміджевий проект кримчани чекали дуже довго. Було багато сподівань, що от добудують міст і все піде на краще.

Але із самого початку не тільки українські фахівці, але й іноземні, говорили, що Керченський міст – досить складна конструкція. Було кілька спроб збудувати його ще з середини ХХ-го століття і всі вони були невдалими. Навіть Черчилль, Рузвельт і Сталін поверталися з Криму, де вони зустрічались на відомій Ялтинській конференції, по тимчасовій залізничній колії.

Тому ті фахівці, які стверджували, що міст не збудують, в якості аргументів наводили історичні паралелі, геодезичні дані про те, що Керченська протока, через об’єднання двох морів, є складною. Різниця в засоленості води спричиняє певну льодову жижу в зимовий період, яка рухається через протоку і це є небезпека для конструкції. Також в Азовському морі постійно замерзає вода.

Новости Возвращение Крыма невозможно

Із самого початку, як тільки росіяни збудували тимчасову конструкцію, вони вже намагалися обслуговувати міст. Хотіли встановити льодоколи і пустити кораблі, які мали би щось робити із течією, рухом льодових мас, виставили там охорону. Експлуатація мосту ще навіть до того, як він був збудований, вже була дорогою.

Зараз відрито тільки автомобільне сполучення, але пересування бензовозів досі заборонено. Залізничну частину мосту спершу планували відкрити в кінці 19-го року, потім у 20-му. Тепер знову перенесли на 19-й рік. А зараз ми бачимо, що залізнична колія просто впала.

Виходячи з того, як будувався цей міст, з яких причин він будувався, яка колотнеча була навколо нього, всі ці заяви, що Україна проти будівництва через заздрощі, тому міст і впав. Будь-яка піар акція є дуже нетривалою у часі.

Ще раз для того, щоб було зрозуміло, що сталося. Росія ніколи не будувала споруду Керченський міст. Вона будувала піар споруду особисто для Володимира Путіна. Тому сталося те, що стається із будь-якими піар конструкціями. Міст починає розсипатися ще до того, як його добудують. І взагалі із російськими мостами є проблема. Тільки за минулий рік у них впали три мости. У 18-му році впав міст між Росією і Китаєм, у травні впав міст між Забайкаллям і Бурятією. Там досі залишаються ізольованими декілька населених пунктів, а люди із глибинних регіонів добираються до своїх населених пунктів на баржах, які ходять раз на тиждень.

І Росія, замість того, щоб розбудовувати власну інфраструктуру, яка згідно оцінок спеціалістів, має зношення на 75%, лізе будувати щось на українській землі.