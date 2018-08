Катастрофа столетия: в Индии наводнение убило более 300 человек

В результате наводнений в штате Керала на юге Индии число жертв возросло до 324 человек.

Еще более 200 тысяч человек остались без жилья, сообщает The Independent. По словам местных чиновников, это "самая страшная катастрофа в стране за последние 100 лет".

На данный момент в регионе работает более 1500 лагерей для помощи.

В то же время отмечается, что ситуация с больницами желает лучшего. Многие из них были развернуты "в полевых условиях" в лагерях для беженцев, где нет нормальных условий.

"NDRF have small boats. Those are useless in flood waters. If the Fishermen had not arrived in time then it would had been a catastrophe in Chengannur, Kerala."



- Chengannur MLA Saji Cherian speaking to Manorama News today morning at 08:20am pic.twitter.com/iZ6LJnO1K5 — Advaid (@Advaidism) 18 августа 2018 г.

Dear friends in Bengaluru,



If you are finding it difficult to send your stuff to Kerala, here is an Airforce plane ready to take your stuff.



Its planned to leave from HAL airport and can carry 20 truck stuff.



Tina - 7259815328#KeralaFloods #KeralaFloodRelief #Donate4Kerala pic.twitter.com/SAqA2Yv1YU — Kamran Shahid (@iKamranShahid) 18 августа 2018 г.

A pregnant lady with water bag leaking has been airlifted and evacuated to Sanjivani. Doctor was lowered to assess the lady. Operation successful #OpMadad #KeralaFloodRelief #KeralaFloods2018 pic.twitter.com/bycGXEBV8q — SpokespersonNavy (@indiannavy) 17 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, наводнения, вызванные ливневыми муссонными дождями, разорили северо-восточные штаты Индии.