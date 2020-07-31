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Катастрофа самолета Качиньского: эксперты подтвердили российский след взрыва

Мир
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Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского

Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского. Следственный комитет РФ

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского сообщила о новых деталях в деле.

Как сообщает РИА Новости, в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича утверждается, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

Согласно документу, причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку такие повреждения не могли произойти в результате столкновения самолета с землей.

"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты большого количества экспериментов и анализов", – заявляет комиссия.

Она также отмечает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту – тротила, пентрита и гексогена – подтвердили польская и британская лаборатории. Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.

"В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", – говорится в отчете.

Напомним, 10 апреля 2010 года польская делегация должна была принять участие в мероприятиях к 70-летию Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском.

Около 11:00 утра по московскому времени самолет Ту-154М задел левым крылом березу на высоте 4 м и разбился на расстоянии 350-500 м от посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный.

Погибли все 96 человек, находившиеся на борту: президент с женой, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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