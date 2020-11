Камала Харрис станет вице-президентом США: что о ней известно

Камала Харрис станет первой в истории США темнокожей женщиной и одновременно первой американкой индийского происхождения на посту вице-президента страны.

OBOZREVATEL рассказывает, что известно о ее жизни и достижениях.

Камала Деви Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года. Ее родители – уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис встретились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец – по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах.

Имя для дочери выбирала мать, старавшаяся подчеркнуть индийские корни – на хинди "Камала" означает лотос, а второе имя Деви взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

Однако родители Харрис развелись, когда ей было семь лет. Позднее семья переехала в Канаду, где Шамале Гопалан предложили профессорскую должность в университете Макгилл.

Закончив школу, Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике в Говардском университете (округ Колумбия), а затем диплом юриста в университете Калифорнии.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско, став первой афроамериканкой на этом посту. В 2010-м она выставила свою кандидатуру на выборах генерального прокурора Калифорнии и победила окружного прокурора Лос-Анджелеса Стива Кули всего на 0,8%.

На прокурорском посту Харрис обвиняли в излишне жесткой позиции по некоторым вопросам. В частности, она отказалась поддержать два законопроекта, запрещавшие смертную казнь в штате, что вызвало шквал обвинений со стороны правозащитников.

В 2016 году Харрис ушла в политику, заняв кресло сенатора от штата Калифорния. Является членом сенатских комитетов по безопасности и по юридическим делам.

Три года назад она участвовала в допросах сената по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года, в частности, проводила интервью с тогдашним генпрокурором Джеффом Сешнсом, обрушив на него шквал вопросов. Слушания в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы, и Харрис стала настоящий "телезвездой".

Осенью 2019 года она объявила о своем участии в президентской кампании от Демократической партии, выбрав Байдена главным объектом критики в ходе дебатов. Однако уже в декабре Харрис объявила о своем выходе из гонки. В начале марта 2020 года сенатор официально выступили в поддержку кандидатуры Байдена на пост президента.

В августе Байден выбрал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Камила Харрис вышла замуж 22 августа 2014 года за адвоката Дугласа Эмхоффа. Он был судебным исполнителем из Бруклина и партнером юридической фирмы DLA Piper. У ее мужа двое детей от бывшей жены.

Согласно данным Forbes, у семьи есть три дома (в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско). Ориентировочная стоимость этих активов: 5,8 миллионов долларов.

Так муж поздравил Харрис с победой:

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU