Как живется Коломойскому: подробности тайной встречи за границей

Украинские журналисты узнали о тайных встречах олигарха Игоря Коломойского, которые могут быть судьбоносными для нашей страны.

В частности, расследователи программы "Схемы" зафиксировали одно из таких событий в Женеве.

Встреча прошла 26 марта в пятизвездочном отеле Four seasons.

На ней был замечен Коломойский, его бизнес-партнер и экс-совладелец национализированного "Приватбанка", олигарх Геннадий Боголюбов и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.

После беседы все трое вышли прогуляться - причем, охрана замечена не была.

О чем шла речь на переговорах - неизвестно. Пресс-секретарь Бориса Ложкина ответила на вопрос о том, какие темы поднимались так:

"Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой. Сейчас все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни".

Как известно, уже более восьми месяцев Игорь Коломойский не посещает Украину. В Женеве он обосновался еще в начале двухтысячных.

Офис олигарха расположен на улице Quai du Mont-Blank - через дорогу от пятизвездочного того же отеля, где за тысячи километров от Украины проходят важные встречи, отмечают журналисты.

При этом в Киеве у Коломойского также остается функционировать офис - на Владимирской.

В последний раз раз олигарх был там в июле прошлого года и в настоящее время в Украину не собирается. Свое долгое отсутствие он прокомментировал журналистам по телефону.

"Я не "живу в Украине, и поэтому не оставляю" (Украину - Ред.). Я живу в Женеве. Я не приезжаю, потому что настолько загрузили меня этими международными судами, что нет времени. Очень много работы с адвокатами", - пояснил он.

На уточнение журналистов, не являются ли причиной его отсутствия в Украине претензии к нему, как к бывшему совладельцу "ПриватБанка" со стороны нынешнего руководства банка, Минфина и Национального банка, Коломойский ответил:

"Они имеют ко мне, наверное, претензии. И опять же, поехать сегодня в Украину было бы верхом необдуманности. Мало, что в голову взбредет Нацбанку или "Приватбанку"? Они подадут в суд, например, и скажут, что я им там что-то должен, например, миллион гривен. И я приехать смогу, а выехать не смогу уже".

Сейчас Коломойский живет в Женеве в квартире в доме на набережной Уилсон, у Женевского озера.

Как сообщал "Обозреватель", судебные шаги в Лондоне начались с решения 19 декабря 2017 о всемирном аресте активов бывших совладельцев "ПриватБанка".

Игорь Коломойский, состояние которого, по оценкам журнала Forbes, в 2017 достигало 1,1 млрд долларов, и Геннадий Боголюбов с состоянием 1,4 млрд долларов, отвергают обвинения и утверждают, что оказались под политическим давлением со стороны украинской власти.

Начала слушания сути дела в Высшем суде в Лондоне ожидают в мае.

Компаниям Коломойского дали отсрочку на 7-9 лет, чтобы те вернули 10 млрд грн для "ПриватБанка".