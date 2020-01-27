Есть у меня близкий друг. Уехал в Китай. На ПМЖ. Я с ним регулярно переписываюсь. Вот и теперь, спрашиваю, что там у вас в Китае происходит? Ну, он и рассказал.

Живет он в Хуаду, пригороде Гуанчжоу. Кстати, население Хуаду примерно 700 000 человек, а Гуанчжоу 14 000 000. От Хуаду до Ухани примерно 1000 км. Местные жители знают, что проблема с эпидемией есть, но массовой паники нет. Все в курсе, что китайское правительство работает над её решением. Правда жизнь поменяла свой привычный уклад. Например, на фото отделы овощей, риса и яиц в одном из самых больших супермаркетов. А эти продукты тоже самое для китайцев, как для нас гречка, макароны и соль, которые выносят с полок в первую очередь. А вот другая еда и алкоголь пока есть в ассортименте.

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Новости Странный китайский коронавирус и его неоднозначный эффект

Людей на улицах мало. На входе в жилые комплексы объявление, что гостям вход со вчерашнего дня ограничен. Все рестораны уличной еды закрыты. Так же закрыли и кинотеатры. Везде всем меряют температуру: в метро, при входе в автобус, при входе в супермаркет, в офисное помещение. Как меряют. Термометр в виде пистолета с датчиком подносят ко лбу и получают моментальный результат. При входе в полицию и в административные здания точно такая же обязательная проверка. Проверяют каждого. Без исключений. Вариант "я тут работаю, я свой" не срабатывают, как освобождение от измерения температуры.

Вот так живет сегодня обычный Китай. Это без слухов и домыслов. Сухие факты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся